دوري أبطال إفريقيا: الترجي ضيفاً على ساجرادا

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 6 ديسمبر 2024 04:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

ينزل فريق الترجي التونسي ضيفاً على ساجرادا اسبيرانسا من أنغولا، اليوم الجمعة، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا بكرة القدم.

وكان فريق الترجي قد فاز في الجولة الأولى على دجوليبا من مالي 4-0، فيما خسر فريق ساجرادا اسبيرانسا أمام مضيفه بيراميدز المصري 1-5.

ويلتقي لحساب الجولة ذاتها في المجموعة الرابعة فريقا دجوليبا المالي وبيراميدز المصري يوم الأحد القادم.