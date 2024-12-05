«الداخلية»: تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمقيم قتل آخر في منطقة الرياض

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 5 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بحق أحد الجناة في منطقة الرياض.

وأوضح البيان أن المتهم أحمد عطيه مسعد فرج، من الجنسية المصرية، أقدم على قتل حسين علي خزعل، من الجنسية اللبنانية، حيث اعتدى عليه بالضرب وخنقه مما أدى إلى وفاته.

وأشار البيان إلى أنه بفضل الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني، وتم التحقيق معه، حيث أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة. وبإحالته إلى المحكمة المختصة، تم إصدار حكم يقضي بثبوت التهمة عليه وتنفيذ حكم القتل قصاصًا. وقد أصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه وتأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بتنفيذ ما تقرر شرعًا.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني أحمد عطيه مسعد فرج يوم الخميس بتاريخ 4 / 6 / 1446 هـ الموافق 5 / 12 / 2024م في منطقة الرياض.

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أن هذا التنفيذ يأتي في إطار حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تعزيز الأمن وتحقيق العدالة، وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية بحق كل من يعتدي على أرواح الأبرياء. كما حذرت الوزارة كل من يفكر في ارتكاب مثل هذه الجرائم بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.