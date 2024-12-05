هذا النوع من الشوكولا يقلل خطر الإصابة بالسكري بنسبة 21%

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 5 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

توصل الباحثون إلى أن تناول قطع من الشوكولاتة الداكنة خمس مرات أسبوعياً، مع تجنب الشوكولاتة بالحليب، يرتبط بتقليص خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

وأشارت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) إلى أن الباحثين وصفوا العلاقة بين تناول الشوكولاتة وخطر الإصابة بالسكري بأنها “مثار جدل”، رغم أنهم لفتوا إلى أن العديد من الدراسات السابقة لم تركز على التمييز بين أنواع الشوكولاتة. وأضاف الباحثون أن الشوكولاتة بأنواعها المختلفة – الداكنة، والحليب، والبيضاء – تختلف في محتوياتها من الكاكاو والسكر والحليب، مما يؤثر على علاقتها بخطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

واستندت هذه الدراسة إلى بيانات من ثلاث دراسات طويلة الأمد تتعلق بالعاملين في مجال الرعاية الصحية والممرضين في الولايات المتحدة. كما تم تحليل استبيانات تتعلق بتكرار تناول الطعام، التي يتم إجراؤها كل أربعة أعوام، وذلك لدراسة العلاقة بين داء السكري من النوع الثاني واستهلاك الشوكولاتة لدى 192,028 شخصاً، بما في ذلك 111,654 شخصاً تناولوا نوع الشوكولاتة الداكنة أو الشوكولاتة بالحليب.

استمر متوسط فترة المتابعة 25 عاماً، وخلال هذه الفترة، أصيب 18,862 شخصاً بداء السكري من النوع الثاني، الذي يحدث عندما يعجز الجسم عن استخدام الأنسولين بشكل فعال، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

وخلص الباحثون إلى أن الأشخاص الذين تناولوا 28.3 غراماً من الشوكولاتة (أي ما يعادل خمس مرات أسبوعياً على الأقل)، كانت لديهم فرصة أقل للإصابة بداء السكري من النوع الثاني بنسبة 10% مقارنة بمن لا يتناولون الشوكولاتة أو يتناولونها بشكل نادر. كما تبين أن خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني كان أقل بنسبة 21% لدى الذين تناولوا الشوكولاتة الداكنة خمس مرات أسبوعياً.