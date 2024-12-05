هل القهوة مفيدة لمرضى الكبد؟

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 5 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يعتمد الكثير من الأشخاص على القهوة يوميًا لاستعادة نشاطهم في الصباح أو للتغلب على الكسل في فترة ما بعد الظهر. ولكن، إلى جانب تأثيرها المنشط، قد تحمل القهوة فوائد صحية أخرى هامة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من بعض الأمراض المزمنة.

تشير الدراسات الحديثة إلى أن شرب القهوة بانتظام قد يقلل من احتمالات الإصابة بأمراض الكبد. فقد أظهرت إحدى الدراسات أن تجنب شرب كوبين من القهوة يوميًا يزيد من احتمالات الإصابة بتليف الكبد بنسبة 44%، في حين أن تناول 4 أكواب يوميًا يقلل من هذه الاحتمالات بنسبة تصل إلى 65%.

إذا كنت تعاني بالفعل من مشاكل في الكبد، فقد تساعدك القهوة في التخفيف من هذه المشكلات. فقد أظهرت الأبحاث أن تناول كميات معتدلة من القهوة، عادةً ما بين 1 إلى 3 أكواب يوميًا، يمكن أن يبطئ من تطور الحالات التالية:

– التليف

– تليف الكبد

– التهاب الكبد B و C

– مرض الكبد الدهني غير المرتبط بالكحول

تحتوي القهوة على أكثر من 1000 مادة كيميائية بخلاف الكافيين، وما زال العلماء يبحثون في تأثير هذه المواد الكيميائية على الجسم. من بين هذه المواد، عندما يهضم الجسم الكافيين، فإنه ينتج مادة كيميائية تسمى باراكسانثين، التي تساعد في إبطاء نمو النسيج الندبي المتورط في التليف الكبدى.

ويعتقد أن هذا التأثير قد يساعد في مكافحة العديد من الأمراض المرتبطة بالكبد، مثل سرطان الكبد، تليف الكبد الناتج عن الكحول، مرض الكبد الدهني غير المرتبط بالكحول، بالإضافة إلى التهاب الكبد الوبائي C.