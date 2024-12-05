لتجنب زيادة الوزن في الشتاء .. 5 عادات ليلية لا تفعلها

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 5 ديسمبر 2024 02:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

زيادة الوزن من المشكلات الشائعة خلال فصل الشتاء، وتزداد المخاطر المرتبطة بالسمنة إذا تم ارتكاب بعض العادات الخاطئة أثناء الليل.

1- تناول وجبة عشاء كبيرة

في فصل الشتاء، يصبح الجسم أكثر عرضة لزيادة الوزن واضطرابات الهضم إذا كانت وجبة العشاء تحتوي على كمية كبيرة من الأطعمة العالية بالسعرات الحرارية.

2- إهمال الألياف الغذائية في العشاء

من المهم أن تحتوي وجبة العشاء على الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية مثل الخضراوات، التي تساعد على كبح الشهية وتقليل تناول الطعام، وبالتالي تجنب زيادة الوزن.

3- النوم بعد تناول العشاء

الخلود للنوم مباشرة بعد العشاء يعد من العادات الخاطئة التي تساهم في زيادة الوزن خلال الشتاء. يُفضل الانتظار من ساعة إلى ساعتين بعد العشاء قبل النوم لتجنب زيادة الوزن.

4- السهر لساعات متأخرة

الأشخاص الذين يعتادون السهر خلال فصل الشتاء أكثر عرضة لزيادة الوزن، حيث أن قلة النوم تؤدي إلى الشعور بالجوع، مما يساهم في تناول المزيد من الطعام.

5- تخطي التمرين الليلي

الطقس البارد في الشتاء قد يدفع البعض إلى تفويت التمارين الرياضية الليلية بسبب الخمول. مع الإفراط في تناول الطعام، يزداد الوزن. لذلك، من المهم عدم الجلوس بعد العشاء والحرص على ممارسة التمارين الرياضية البسيطة مثل المشي.

باتباع هذه النصائح وتجنب العادات الخاطئة، يمكن الحفاظ على الوزن في الشتاء والوقاية من السمنة.