شرب النعناع الساخن قبل النوم .. 5 فوائد مذهلة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 5 ديسمبر 2024 02:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يعتمد العديد من الأشخاص على شرب النعناع الساخن قبل النوم، وهو ما يُعد من العادات الغذائية الصحية، نظرًا لما يوفره من فوائد لجسم الإنسان بشكل عام.

1- التخلص من بكتيريا الفم

أظهرت الدراسات أن النعناع يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا يمكن أن تساعد في تقليل رائحة الفم الكريهة. كما أظهرت دراسة مقارنة لخمسة زيوت أساسية، بما في ذلك زيت النعناع، أن له تأثيرًا مثبطًا كبيرًا على مسببات الأمراض الفموية.

2- تحسين صحة الرئة

تشير بعض الأبحاث إلى أن استنشاق النعناع يمكن أن يعزز سعة الرئة. دراسة أخرى تناولت تأثير زيت النعناع العطري على الأشخاص الذين يعانون من أعراض قلبية، وأظهرت أن العلاج بالروائح باستخدام النعناع كان فعالًا في تقليل القلق لدى مرضى متلازمة الشريان التاجي الحادة.

3- مفيد لمرضى القلب

توصلت إحدى الدراسات إلى أن استخدام زيوت النعناع الأساسية كعلاج عطري قد يساعد في تحسين نوعية النوم لدى مرضى القلب. كما أظهرت دراسة أخرى أن العلاج بالروائح باستخدام زيت النعناع ساعد المرضى على النوم بشكل أفضل بعد جراحة القلب المفتوح، مع تقليل شدة الألم.

4- الشعور بالاسترخاء

يُعد شاي النعناع خيارًا مثاليًا قبل النوم، كونه خاليًا من الكافيين بشكل طبيعي ويعزز الشعور بالاسترخاء، ما يساعد على الشعور بالنعاس ويسهل الدخول في النوم.

إجمالًا، يمكن أن يكون تناول النعناع الساخن قبل النوم وسيلة فعالة لتحسين صحتك العامة والنوم بشكل أفضل.