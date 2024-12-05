لتجنب زيادة الوزن في الشتاء .. اتبع هذه النصائح ليلا

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 5 ديسمبر 2024 02:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

مع قدوم فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، يتزايد استهلاك الطعام، مما يؤدي إلى زيادة الوزن بسبب العادات الغذائية غير الصحيحة، واعتقاد البعض بأن تناول كميات كبيرة من الطعام يوفر الدفء للجسم.

كشفت الدكتورة مروة إبراهيم، أخصائية التغذية العلاجية، عن بعض الإرشادات المهمة التي يجب اتباعها لتفادي زيادة الوزن خلال فصل الشتاء:

شرب الماء

من الضروري الحفاظ على شرب كميات كافية من الماء خلال الشتاء، حيث يُنصح بتناول 7 إلى 8 أكواب يومياً. يساعد الماء في تعزيز عملية الأيض وتقليل الشعور بالجوع، مما يسهم في الحفاظ على وزن الجسم.

تجنب السكريات

ينبغي الابتعاد عن الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على سكر مضاف، مثل الحلويات والمشروبات الغازية والعصائر المعلبة، لأنها تزيد من تخزين الدهون في الجسم، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

تناول الألياف بكثرة

يُعد النظام الغذائي الغني بالألياف، مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات، من العوامل التي تساعد في الشعور بالشبع لفترات طويلة. من الأفضل تناول هذه الأطعمة في الليل، حيث تحتوي على سعرات حرارية منخفضة وتمنح إحساساً بالامتلاء.

اختيار منتجات الألبان قليلة الدسم

تساعد الألبان قليلة الدسم في التحكم بالوزن، حيث تحتوي على سعرات حرارية أقل مقارنةً بالألبان كاملة الدسم، مما يجعلها خياراً آمناً من حيث زيادة الوزن.

تجنب الأطعمة المقلية

يجب تجنب الأطعمة المقلية التي تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة، حيث تؤدي إلى تراكم الدهون في الجسم، مما يزيد من خطر زيادة الوزن.

باتباع هذه النصائح البسيطة، يمكن الحفاظ على وزن صحي خلال فصل الشتاء دون التأثير على الصحة العامة.