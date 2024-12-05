الاتحاد الألماني يعلن عقوبة مانويل نوير

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 5 ديسمبر 2024 02:57 مساءً - أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، عن العقوبة التي تم فرضها على حارس مرمى بايرن ميونخ، مانويل نوير.

وتعرض نوير للطرد أمام باير ليفركوزن، بعدما قام بعرقلة جيريمي فريمبونج على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 17. في مسابقة كأس ألمانيا، في المباراة التي خسرها البافاري بهدف نظيف، ليودع المسابقة.

وتعد هذه البطاقة الحمراء هي الأولى للحارس الألماني في مسيرته الكروية.

ووفقاً لقواعد الاتحاد الألماني، فإن منع فرصة تسجيل واضحة من خلال خطأ غير خطير دون تسجيل هدف لاحق يؤدي عادة إلى الإيقاف لمباراتين.

وينتهي عقد نوير مع بايرن يوم 30 يونيو/حزيران 2025.