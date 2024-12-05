باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع فيكتور أوسيمين

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 5 ديسمبر 2024 01:59 مساءً - يخطط باريس سان جيرمان لإبرام صفقة هجومية كبرى، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

والحديث عن المهاجم النيجيري، فيكتور أوسيمين، الذي يلعب حالياً ضمن صفوف غلطة سراي التركي، على سبيل الإعارة قادماً من نابولي.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “RMC” الفرنسية، فإن النادي الباريسي فتح مجدداً ملف التعاقد مع أوسيمين، بعد أن حاول ضمه، الصيف الماضي، دون أن ينجح بحسم الصفقة.

وأضافت الشبكة، أن هناك محادثات متقدمة بين الطرفين، وخاصة بعد الأنباء عن نية باريس بالتخلي عن مهاجمه الفرنسي، كولو مواني.