رونالدو يجدد دعمه لاستضافة السعودية كأس العالم 2034

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 5 ديسمبر 2024 01:01 مساءً - جدد البرتغالي، كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، دعمه لملف ترشح المملكة لاستضافة كأس العالم 2034.

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن البلد المضيف للحدث العالمي، يوم 11 ديسمبر/كانون الأول الحالي.

وتعد السعودية الدولة الوحيدة التي قدمت ملفاً لاستضافة كأس العالم 2034، وحصل ملفها على تقييم كبير 419.8 من 500، كأعلى تقييم في التاريخ.

وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” قائلاً: “ملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 ملهم للكثير من صغار اللاعبين، في ظل الشعار الذي يحمله (ننمو معاً)”.

وأضاف: “لقد كان من دواعي سروري أن أتقابل مع هؤلاء الصغار الذين يحلمون بأن تستضيف السعودية كأس العالم 2034″، وذلك ضمن لقائه ببعض البراعم في الكرة السعودية.