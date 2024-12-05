تلاعب المراهقين: كيف تحمي نفسك من استغلال ابنك

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 5 ديسمبر 2024 01:01 مساءً - متابعة بتول ضوا

مرحلة المراهقة هي مرحلة انتقالية صعبة مليئة بالتغيرات الجسدية والنفسية والاجتماعية. خلال هذه الفترة، قد يلجأ بعض المراهقين إلى استغلال ضعف أو حنان والديهم لتحقيق بعض الأهداف الشخصية. قد يكون هذا الأمر صعبًا على الأهل، خاصة إذا كانوا يحبون أطفالهم كثيرًا. لكن من المهم التعرف على علامات هذا الاستغلال للتعامل معها بشكل صحيح.

الضغط المستمر: يمارس المراهق ضغطًا مستمرًا على الوالدين للحصول على ما يريد، وقد يستخدم العناد أو الانفعالات لتحقيق هدفه.

التلاعب بالمشاعر: يلجأ المراهق إلى التلاعب بمشاعر الوالدين، مثل اللعب على وتر الشفقة أو الشعور بالذنب، للحصول على ما يريد.

التهديدات: قد يهدد المراهق بفعل شيء يؤذي نفسه أو الآخرين إذا لم يحصل على ما يريد.

الاكاذيب: قد يكذب المراهق بشكل متكرر لتبرير أفعاله أو الحصول على ما يريد.

المقارنة المستمرة: يقارن المراهق نفسه باستمرار بغيره من الأصدقاء أو الأقارب، ويحاول إقناع الوالدين بأنهم لا يعاملونه بالطريقة نفسها التي يعاملون بها الآخرين.

عدم تحمل المسؤولية: يتحمل المراهق المسؤولية عن أفعاله، ويدعي دائمًا أن الآخرين هم السبب في مشاكله.

الحفاظ على الهدوء: عندما تشعر بأن ابنك يحاول استغلالك، حاول الحفاظ على هدوئك وعدم الانفعال.

وضع حدود واضحة: حدد حدودًا واضحة لسلوك ابنك، وشرح العواقب التي ستترتب على تجاوز هذه الحدود.

التواصل الصريح والواضح: تحدث مع ابنك بصراحة ووضوح حول مشاعرك، وشرح له أن سلوكه يؤثر عليك سلبًا.

تعليم المسؤولية: شجع ابنك على تحمل مسؤولية أفعاله، وعلّمه كيفية اتخاذ القرارات الصحيحة.

طلب المساعدة: إذا لم تتمكن من التعامل مع الموقف بمفردك، فلا تتردد في طلب المساعدة من متخصص في علم النفس.

الرغبة في الحصول على الاهتمام: قد يلجأ المراهق إلى الاستغلال للحصول على اهتمام الوالدين، خاصة إذا شعر أنه مهمل أو غير محبوب.

الخوف من الرفض: قد يخاف المراهق من الرفض، فيلجأ إلى الاستغلال للتأكد من حب وحماية والديه له.

عدم النضج العاطفي: قد يفتقر المراهق إلى المهارات الاجتماعية والعاطفية اللازمة للتعبير عن احتياجاته بطريقة صحية.

تأثير الأصدقاء: قد يتأثر المراهق بسلوك أصدقائه، ويحاول تقليد سلوكهم.