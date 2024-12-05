أشياء قد تدمر غسالتك! دليل شامل للأشياء المحظورة في الغسالة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 5 ديسمبر 2024 11:02 صباحاً - متابعة بتول ضوا

هل تتساءل عن سبب تلف ملابسك أو عطل غسالتك بشكل متكرر؟ قد يكون السبب هو وضع بعض الأشياء الخاطئة في الغسالة! الغسالة هي أداة أساسية في المنزل، ولكنها تحتاج إلى عناية خاصة لتجنب التلف المبكر.

تلف الملابس: قد تتسبب الغسالة في تلف بعض الأقمشة الرقيقة أو الحساسة، مثل الحرير والصوف والدانتيل. كما أن العناصر الزخرفية مثل الترتر والخرز قد تتساقط وتتلف الغسالة.

انسداد المرشحات: بعض الأجسام الصغيرة مثل العملات المعدنية أو الأزرار قد تسد مرشحات الغسالة وتتسبب في انسداد المياه.

تلف الغسالة: قد تؤدي الأحمال الثقيلة أو الضخمة إلى زيادة الضغط على الغسالة وتتسبب في تلفها.

الملابس التي تتطلب التنظيف الجاف: هذه الملابس تحتاج إلى نوع خاص من التنظيف لا يتوفر في الغسالة المنزلية.

الأقمشة الرقيقة والحساسة: مثل الحرير والصوف والدانتيل والكشمير.

الملابس المرصعة أو المطرزة: قد تتلف الزخارف وتتساقط أثناء الغسيل.

الأحذية: حتى الأحذية القماشية قد تحتوي على مواد لاصقة أو مواد أخرى تتلف الغسالة.

السجاد والفراش: هذه العناصر كبيرة وثقيلة وقد تتلف الغسالة وتتسبب في عدم التوازن.

الأشياء الجلدية والجلد الصناعي: الماء والمنظفات قد تتلف هذه المواد.

الوسائد المحشوة بالريش أو الحبوب: قد تتسبب في انسداد المرشحات وتلف الغسالة.

الأشياء التي تحتوي على بطاريات: قد تتسرب البطاريات وتتلف الغسالة.