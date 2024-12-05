تزايد الشكوك حول مستقبل كارلو أنشيلوتي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 5 ديسمبر 2024 11:02 صباحاً - كشف تقرير صحفي، عن تزايد الشكوك داخل ريال مدريد حول طريقة عمل المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، خلال الموسم الحالي.

وخسر الميرنجي أمام أتلتيك بلباو، بنتيجة 2-0، أمس الأربعاء، ضمن الجولة 19 من الدوري الإسباني، ليتوسع الفارق بينه وبين المتصدر برشلونة إلى 4 نقاط.

وقالت شبكة “ريليفو” الإسبانية: “هناك شعور داخل ريال مدريد بأنه لا يوجد شيء تحت السيطرة من قبل كارلو أنشيلوتي، بدءاً من الإصابات وحتى المشاكل التكتيكية، على عكس الموسم الماضي تماماً”.

وأكملت الشبكة: “المدرب غير قادر على إيجاد التوازن داخل الفريق، بعد أربعة أشهر من المنافسة”.

وأتمت الشبكة: “المباريات القادمة ستكون حاسمة لمستقبل كارلو أنشيلوتي”.