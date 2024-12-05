أتلتيكو مينيرو يقيل مدربه

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 5 ديسمبر 2024 10:04 صباحاً - أعلن نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي، اليوم الخميس، رحيل المدرب الأرجنتيني جابرييل ميليتو عن النادي.

وأوضح فيكتور باجي، مدير الكرة في أتلتيكومينيرو: لقد توصلنا إلى إجماع، سواء من جانبه أو من جانب النادي، على عدم الاستمرار في هذه المهمة، مع الكثير من الألم في قلوبنا، لأن ميليتو مدرب ملتزم للغاية…

وأضاف: عندما لا تسير الأمور على ما يرام، من الضروري تغيير المسار.

ويحتل أتلتيكو مينيرو المركز الـ14 في جدول الدوري البرازيلي، برصيد 44 نقطة.