كيفن دي بروين: لا توجد خلافات بيني وبين جوارديولا

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 5 ديسمبر 2024 10:04 صباحاً - أكد كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي الإنكليزي، إنه في الطريق لاستعادة مستواه، بعد عودته من الإصابة.

ونجح دي بروين بتسجيل هدفاً في فوز فريقه على نوتينغهام فورست 3-0 أمس الأربعاء، في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنكليزي بكرة القدم.

وقال دي بروين في تصريحات بعد المباراة: كانت إصابة غير مريحة، وغامضة ومحيرة… أتحسن ببطء.. تمكنت من لعب عدد كبير من الدقائق ولم أشعر بالانزعاج… إنه أمر مريح، كان لدى معظمنا مسيرة في فرق آخر قبل سيتي، لذا لعبت في فترات كهذه… يمكن أن يكون الأمر أسوأ بكثير… لقد كان وقتاً عصيباً… لم نكن على المستوى… تعرضنا للإصابات وما إلى ذلك.

وأضاف: نأمل أن يكون اليوم خطوة أولى للتحسن… من الجيد تغيير الزخم… في بعض المباريات التي خسرناها كانت هناك فترات لم نلعب فيها بشكل سيئ.

وعن التقارير التي تحدثت عن وجود خلافات بينه وبين المدرب بيب جوارديولا، قال: أعلم أن الكثير قد قيل… لم تكن هناك أي مشاكل بيني وبين بيب… إنه يعلم أنني كنت أعاني… الأمر مؤلم وغير مريح… أريد العودة إلى الملعب… شعرت بحالة جيدة في بداية الموسم… أعمل بجد لاستعادة لياقتي البدنية… ربما ستكون لحظة صعود وهبوط من الآن فصاعداً… آمل أن أتمكن من العودة إلى لياقتي البدنية دون الكثير من الألم وبعد ذلك سأكون بخير.