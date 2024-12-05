انخفاض هرمون التستوستيرون عند الرجال: الأسباب والأعراض والعلاج

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 5 ديسمبر 2024 10:04 صباحاً - متابعة بتول ضوا

تستوستيرون هو الهرمون الذكري الرئيسي، ويلعب دورًا حاسمًا في العديد من الوظائف الجسدية، بما في ذلك نمو العضلات، إنتاج الحيوانات المنوية، الرغبة الجنسية، ومزاج الرجل. عندما تنخفض مستويات التستوستيرون، قد يعاني الرجال من مجموعة واسعة من الأعراض التي تؤثر على صحتهم ونوعية حياتهم.

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تساهم في انخفاض مستويات التستوستيرون، بما في ذلك:

التقدم في العمر: مع تقدم الرجال في العمر، تنخفض مستويات التستوستيرون بشكل طبيعي.

الحالات الطبية: بعض الحالات الطبية مثل السمنة، ومرض السكري، وأمراض الكبد والكلى، يمكن أن تؤثر على إنتاج التستوستيرون.

الأدوية: بعض الأدوية، مثل تلك المستخدمة لعلاج سرطان البروستاتا وارتفاع ضغط الدم، يمكن أن تقلل من مستويات التستوستيرون.

الإجهاد المزمن: يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن إلى اختلال التوازن الهرموني وانخفاض مستويات التستوستيرون.

الأمراض الوراثية: بعض الاضطرابات الوراثية يمكن أن تؤثر على إنتاج التستوستيرون.

الإصابة بالخصيتين: أي إصابة أو عملية جراحية تؤثر على الخصيتين يمكن أن تؤدي إلى انخفاض إنتاج التستوستيرون.

تختلف أعراض نقص التستوستيرون من رجل لآخر وقد تشمل:

انخفاض الرغبة الجنسية وقلة القدرة على الانتصاب.

التعب والإرهاق.

فقدان الكتلة العضلية وزيادة الوزن.

تقلبات المزاج والاكتئاب.

ضعف العظام وهشاشة العظام.

تعرق ليلي.

صعوبة التركيز والذاكرة.

إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض، فمن المهم استشارة الطبيب لإجراء فحص شامل وتشخيص الحالة بدقة. سيقوم الطبيب بقياس مستوى التستوستيرون في الدم وتقييم حالتك الصحية العامة لتحديد السبب الكامن وراء انخفاض مستوى الهرمون.

علاج نقص التستوستيرون يعتمد على السبب الكامن وشدته وقد يشمل:

علاج السبب الأساسي: إذا كان هناك حالة طبية كامنة تسبب انخفاض التستوستيرون، فسيتم علاج هذه الحالة أولاً.

علاج بديل للهرمونات: في بعض الحالات، قد يصف الطبيب علاجًا بديلاً للهرمونات لزيادة مستويات التستوستيرون في الجسم.