سلطان بن أحمد القاسمي يصدر قراراً بتعيين نائب للمدير التنفيذي لـ”مؤسسة نفط الشارقة”

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 5 ديسمبر 2024 10:04 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أصدر سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس دائرة النفط، رئيس مؤسسة نفط الشارقة الوطنية “سنوك”، قراراً بشأن تعيين نائب للمدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية.

وبحسب “وام”، نص القرار على أن يعين السيد خميس عبدالله خميس حسن المزروعي، نائباً للمدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية “سنوك”.