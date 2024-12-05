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حارس بلباو: درست مبابي قبل المباراة…

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 5 ديسمبر 2024 10:04 صباحاً - تحدث جولين أجيريزابالا، حارس مرمى أتلتيك بلباو عن تصديه لركلة الجزاء التي نفذها الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد الإسباني في المباراة التي انتهت بفوز بلباو 2-1 في مباراة مقدمة من الجولة الـ 19 في الدوري الإسباني.

وقال حارس أتلتيك بلباو في تصريحات: في الوقت الحالي ندرس كل شيء كثيراً… لقد أهدر ركلة الجزاء السابقة، واعتقدت أنه سيكرر الأمر بنفس الطريقة ولحسن الحظ كان الوضع كذلك.

وأضاف: من المهم أن نستقر في المراكز المتقدمة… هذا يمنحنا الثقة، نريد مواصلة هذه الديناميكية ولما لا نحلم بدوري أبطال أوروبا.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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