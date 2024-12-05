حارس بلباو: درست مبابي قبل المباراة…

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 5 ديسمبر 2024 10:04 صباحاً - تحدث جولين أجيريزابالا، حارس مرمى أتلتيك بلباو عن تصديه لركلة الجزاء التي نفذها الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد الإسباني في المباراة التي انتهت بفوز بلباو 2-1 في مباراة مقدمة من الجولة الـ 19 في الدوري الإسباني.

وقال حارس أتلتيك بلباو في تصريحات: في الوقت الحالي ندرس كل شيء كثيراً… لقد أهدر ركلة الجزاء السابقة، واعتقدت أنه سيكرر الأمر بنفس الطريقة ولحسن الحظ كان الوضع كذلك.

وأضاف: من المهم أن نستقر في المراكز المتقدمة… هذا يمنحنا الثقة، نريد مواصلة هذه الديناميكية ولما لا نحلم بدوري أبطال أوروبا.