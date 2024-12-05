دوري روشن السعودي (13): الشباب يستضيف الفتح

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 5 ديسمبر 2024 08:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الخميس، ثلاث مباريات في افتتاح منافسسات الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، حيث يلتقي ضمك مع الفيحاء الساعة 18:10 بتوقيت مكة المكرمة، والوحدة مع الأخدود الساعة 18:15، والشباب مع الفتح الساعة 20:00.

ويتصدر الاتحاد ترتيب فرق دوري روشن السعودي بـ 33 نقطة، يليه الهلال بـ 31 نقطة، النصر بـ 25 نقطة، القادسية بـ 25 نقطة أيضاً، والشباب بـ 22 نقطة.