مغلي البابونج.. أفضل مشروب لمقاومة نزلات البرد

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 5 ديسمبر 2024 07:54 صباحاً - مقدمة حول مغلي البابونج

يعتبر مغلي البابونج من المشروبات الطبيعية المميزة التي لطالما استخدمت في الطب التقليدي لعلاج العديد من الأمراض والوقاية منها. يمتاز البابونج بخصائصه المهدئة والمضادة للالتهاب، مما يجعله خيارًا مثاليًا للتخفيف من أعراض نزلات البرد الشائعة التي تزداد شيوعًا خاصة في فصلي الشتاء والخريف.

فوائد مغلي البابونج لمقاومة نزلات البرد

يُعرف مغلي البابونج بتوفير العديد من الفوائد الصحية التي تساهم في تخفيف نزلات البرد، ومن بين هذه الفوائد:

تقليل الاحتقان والسعال

يعمل مغلي البابونج كطارد طبيعي للبلغم، مما يساعد في تخفيف السعال وتسهيل عملية التنفس. وذلك بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة التي تساعد في تخفيف الالتهابات في المسالك التنفسية.

تعزيز المناعة

يساهم شرب مغلي البابونج بشكل منتظم في تعزيز جهاز المناعة بفضل مركباته النشطة التي تعزز من إنتاج خلايا الدم البيضاء، مما يزيد من مقاومة الجسم للعدوى.

توفير الراحة والنوم العميق

تحتوي زهرة البابونج على مركبات طبيعية تساعد في تهدئة الجهاز العصبي، مما يجعل تناول مغلي البابونج قبل النوم خيارًا ممتازًا لتحسين جودة النوم، وهو أمرٌ ضروري لتعافي الجسم من نزلات البرد.

كيفية تحضير مغلي البابونج

إليك الطريقة البسيطة لتحضير مغلي البابونج للاستفادة من جميع فوائده:

اغلِ كوبين من الماء في وعاء.

أضف ملعقتين صغيرتين من زهور البابونج المجففة إلى الماء المغلي واتركه ينقع لمدة 5-10 دقائق.

يمكن إضافة العسل أو شريحة من الليمون لتحسين الطعم وزيادة الفوائد الصحية للمشروب.

قم بتصفية السوائل من الزهور وصبها في كوب.

خاتمة

في النهاية، يعد مغلي البابونج واحدًا من أفضل المشروبات التي يمكن الاعتماد عليها لمكافحة نزلات البرد وتخفيف أعراضها. بإدراجه في روتينك اليومي، ستحظى بالراحة المطلوبة عند الشعور بالأعراض المزعجة، وستعزز من قدرات جسمك الطبيعية على مقاومة البرد والعدوى.