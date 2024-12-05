حيل بالمكياج للحصول على عيون القطة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 5 ديسمبر 2024 07:54 صباحاً - أهم الخطوات لتحقيق مظهر عيون القطة

تحب الكثير من النساء تجربة أنماط مختلفة من المكياج لإبراز جمالهن، ويُعتبر مكياج عيون القطة واحداً من الأساليب الجذابة والأكثر رواجاً. إذ يعزز هذا النمط من سحر وجاذبية العينين بطريقة عصرية وديناميكية. في هذا المقال، سنستعرض معكِ بعض الخطوات والحيل التي تساعدكِ على تحقيق هذا المظهر المثالي.

التحضير مسبقاً

قبل البدء بعملية تطبيق المكياج، من الضروري تحضير العيون. تأكدي من تنظيف الوجه بالكامل، ووضع القليل من كريم الترطيب حول العيون. يمكن أيضًا وضع برايمر العيون ليساعد في إبراز الألوان وثباتها لفترة أطول.

الأدوات اللازمة

لابتكار عيون القطة، ستحتاجين إلى مجموعة من الأدوات الأساسية:

قلم تحديد عيون (آيلاينر) سائل أو جل

ظلال عيون بألوان تتماشى مع بشرتك

ماسكارا لتكثيف الرموش

فرشاة ظلال عيون رفيعة ودقيقة

الخطوات العملية للحصول على مظهر عيون القطة

رسم خط الأيلاينر

ابدأي بتحديد خط الرموش العلوي بقلم الأيلاينر مبدئيًا من الزاوية الداخلية للعين باتجاه الخارج. عند الوصول إلى زاوية العين الخارجية، قومي بمدّ الخط قليلاً خارج حدود الجفن بزاوية مائلة لأعلى لتحقيق التأثير الشهير لعيون القطة.

إبراز الجفون

استخدمي ظلال عيون بلون بني دافئ أو ذهبي على الجفن العلوي لإبراز العين. يفضل دمج الظلال بشكل جيد باستخدام الفرشاة لتحقيق توزيع متناسق وأنيق.

تكثيف الرموش

قومي بتطبيق طبقة سخية من الماسكارا على الرموش العليا والسفلى. إذا كنت ترغبين في زيادة الكثافة، يمكن استخدام الرموش الصناعية للحصول على تأثير أكثر إثارة.

نصائح إضافية لعيون القطة المثالية