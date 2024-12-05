دوري أبطال آسيا 2- المجموعة الخامسة: سانفريس يلاقي إيسترن

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 5 ديسمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الخميس، مباراتا الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا بكرة القدم:

سانفريس هيروشيما- اليابان× إيسترن- هونغ كونغ- الساعة 11:00 بتوقيت مكة المكرمة

سيدني إف سي- أستراليا × كايا- الفلبين- الساعة 11:00 بتوقيت مكة المكرمة

النتائج المسجلة في المجموعة الخامسة

سانفريس هيروشيما- اليابان × كايا- الفلبين 3-0

سيدني إف سي- أستراليا × إيسترن- هونغ كونغ 5-0

كايا- الفلبين × سيدني إف سي- أستراليا 1-4

إيسترن- هونغ كونغ × سانفريس هيروشيما- اليابان 2-3

سانفريس هيروشيما- اليابان × سيدني إف سي- أستراليا 2-1

كايا- الفلبين ×إيسترن- هونغ كونغ 1-2

سيدني إف سي– أستراليا × سانفريس هيروشيما– اليابان 0- 1

إيسترن- هونغ كونغ × كايا– الفلبين 1-2

كايا- الفلبين × سانفريس هيروشيما- اليابان 1-1

إيسترن- هونغ كونغ × سيدني إف سي- أستراليا 1-4

ترتيب المجموعة الخامسة

1- سانفريس هيروشيما: 13 نقطة (10- 4)- تأهل إلى ربع النهائي

2- سيدني إف سي: 9 نقاط (14- 5)- تأهل إلى ربع النهائي

3- كايا: 4 نقاط (5- 11)

4- إيسترن: 3 نقاط (6- 15)