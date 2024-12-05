نشكركم على متابعتكم خبر دوري أبطال آسيا 2- المجموعة الخامسة: سانفريس يلاقي إيسترن على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 5 ديسمبر 2024 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، الخميس، مباراتا الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا بكرة القدم:
سانفريس هيروشيما- اليابان× إيسترن- هونغ كونغ- الساعة 11:00 بتوقيت مكة المكرمة
سيدني إف سي- أستراليا × كايا- الفلبين- الساعة 11:00 بتوقيت مكة المكرمة
النتائج المسجلة في المجموعة الخامسة
سانفريس هيروشيما- اليابان × كايا- الفلبين 3-0
سيدني إف سي- أستراليا × إيسترن- هونغ كونغ 5-0
كايا- الفلبين × سيدني إف سي- أستراليا 1-4
إيسترن- هونغ كونغ × سانفريس هيروشيما- اليابان 2-3
سانفريس هيروشيما- اليابان × سيدني إف سي- أستراليا 2-1
كايا- الفلبين ×إيسترن- هونغ كونغ 1-2
سيدني إف سي– أستراليا × سانفريس هيروشيما– اليابان 0- 1
إيسترن- هونغ كونغ × كايا– الفلبين 1-2
كايا- الفلبين × سانفريس هيروشيما- اليابان 1-1
إيسترن- هونغ كونغ × سيدني إف سي- أستراليا 1-4
ترتيب المجموعة الخامسة
1- سانفريس هيروشيما: 13 نقطة (10- 4)- تأهل إلى ربع النهائي
2- سيدني إف سي: 9 نقاط (14- 5)- تأهل إلى ربع النهائي
3- كايا: 4 نقاط (5- 11)
4- إيسترن: 3 نقاط (6- 15)