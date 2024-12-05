روبن أموريم: كرات آرسنال الثابتة قتلت اللقاء

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 5 ديسمبر 2024 05:56 صباحاً - علّق روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، على خسارة فريقه أمام آرسنال 0-2 مساء أمس الأربعاء، في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنكليزي بكرة القدم، وقال في تصريحات بعد الخسارة: لقد غيرت الكرات الثابتة مجرى المباراة، كان بإمكاننا أن نكون أكثر عدوانية تجاه منطقة جزاء آرسنال، باستثناء ذلك لم يكن هناك الكثير من الفرص للجانبين، لقد قتلت الكرات الثابتة اللقاء.

وأضاف: يمكنهم وضع الكثير من اللاعبين بالقرب من حارس المرمى ومن المستحيل تقريباً القتال على الكرة، ولكن يتعين علينا أن نتمكن من الدفاع أمام هذه الكرات، ونعلم بالفعل أنه يتعين علينا أن نكون أفضل.

وقال أيضاً: لقد تحلينا بالالتزام وخسرنا بسبب الكرات الثابتة، إذا سجل دي ليخت لاختلف الزخم، حاولنا اللعب لكنهم فريق منظم للغاية ومن الصعب التسجيل، شعرت أن اللاعبين كانوا يسيطرون على المباراة.