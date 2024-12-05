ديكلان رايس: بدأنا (تحولاً) في آرسنال

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 5 ديسمبر 2024 05:56 صباحاً - عبّر ديكلان رايس، لاعب وسط آرسنال، عن سروره بفوز فريقه على مانشستر يونايتد 2-0 أمس، الأربعاء، في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنكليزي بكرة القدم، وقال رايس في تصريحات بعد المباراة: يا لها من ليلة… مانشستر يونايتد لديه مدرب جديد لذلك كنا نعلم أن المباراة ستكون اختباراً… التزمنا بخطة اللعب وكان بإمكاننا تسجيل ثلاثة أو أربعة أهداف.

وتحدث رايس عن تسجيل آرسنال لهدفين من ركلتين ركنيتين قائلاً: عندما تتقدم لركلة ركنية، تكون هناك فرصة لتسجيل هدف… بعد تسجيل هدفين من ركلتين ركنيتين، سيكون مدرب الركلات الثابتة نيكو جوفر في غاية السعادة.

وقال أيضاً: أنا أيضاً سعيد للغاية… الأمر يتعلق فقط بمشاهدة مقاطع الفيديو وأعرف كيف يتوجب علي توجيه الكرة، الأمر يتعلق كذلك بالتكرار… لقد قدمت بعض الكرات الجيدة وكان بإمكاني الحصول على تمريرتين حاسمتين، لذلك كان من الجيد أن أحصل على واحدة.

وعن منافسة ليفربول على صدارة الترتيب، قال رايس: عندما تواجه عثرة في الدوري، يتم استبعادك… نتماسك كمجموعة وكنا نعلم أن سلسلة النتائج لم تكن جيدة بما فيه الكفاية، والآن بدأنا نرى تحولاً في ذلك… تحتاج فقط إلى تجاوز ذلك في شباط… لقد فقد ليفربول نقاطاً، إنهم يبتعدون عنا بسبع نقاط حالياً لذا سنرى ما سيحدث.