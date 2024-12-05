بيب جوارديولا: تعلّمنا من المباريات السابقة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 5 ديسمبر 2024 04:58 صباحاً - عادت الثقة إلى تصريحات بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي، بعد الفوز على نوتنغهام فورست 3-0، مساء أمس، في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنكليزي بكرة القدم، وقال جوارديولا في تصريحات عقب اللقاء: لقد فزنا، هذا كل ما يهم، اليوم كان جيداً.

وأثنى جوارديولا على لاعبه كيفن دي بروين الذي شارك أساسياً وقال عنه: لقد لعب بشكل جيد للغاية، دفاعياً ساعدنا كثيراً، جيد جداً، أنا سعيد حقاً، إنه شخص لا يصدق، ما فعله هذه السنوات معنا كان رائعاً عندما يكون لائقاً، ربما لا يستطيع اللعب كل 3 أيام، لكن نأمل أن يتمكن من مساعدتنا كما فعل منذ قدومه من ألمانيا.

وختم: تعلمنا بعد ما حدث في الماضي في إشارة إلى إهدار الفوز على فينورد رغم التقدم 3-0، لم نسترخِ حتى صافرة النهاية.