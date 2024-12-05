آرني سلوت: التعادل مع نيوكاسل كان عادلاً

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 5 ديسمبر 2024 04:58 صباحاً - عبّر آرني سلوت، مدرب فريق ليفربول الإنكليزي، عن قناعته بالتعادل مع نيوكاسل يونايتد، أمس الأربعاء، في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنكليزي بكرة القدم.

وقال سلوت: لدي مشاعر متباينة، كنا رائعين في الشوط الثاني، ولم نقدم أداء جيداً في الشوط الأول، لذلك التعادل نتيجة عادلة.

وأضاف: نيوكاسل أدى بشراسة شديدة، وأجبرونا على ارتكاب الأخطاء، لكننا كنا أفضل كثيراً في الشوط الثاني، وكنت أعلم أن المباراة ستكون متقلبة… بعد أسبوع صعب نجحنا في تغيير نتيجة اللقاء، وهذا مؤشر إيجابي، ففي كل مرة نحتاج صلاح يسجل هدفاً… أتمنى أن يواصل صلاح ما يقدمه لفترة طويلة، لقد كان رائعاً واستثنائياً في الشوط الثاني.