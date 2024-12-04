النوم الزائد قد يُشير لإصابتك بهذا المرض!

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 11:02 مساءً - النوم الزائد: هل هو مجرد عادة أم علامة على مشكلة صحية؟

يعتبر النوم من الأمور الأساسية التي يحتاجها الجسم ليعمل بشكل صحيح، فهو يساعد في تجديد الخلايا، وتحسين المزاج، والحفاظ على الصحة العامة. لكن عندما يتحول النوم إلى عبء ويتجاوز المعدلات الطبيعية، فقد يكون هذا علامة تحذيرية على وجود مشكلة صحية تحتاج إلى الاهتمام.

ما هو النوم الزائد؟

يعتبر النوم الزائد أو المفرط هو النوم لأكثر من 9-10 ساعات في اليوم بشكل منتظم. بينما قد يكون النوم لفترات طويلة عرضياً بعد مجهود شاق أو توتر طويل أمراً طبيعياً، فإن تكرار هذه الحالة يشير إلى ضرورة فحص الأسباب الكامنة وراء ذلك.

الأسباب المحتملة للنوم الزائد

هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى النوم المفرط، ومن بينها:

اضطرابات النوم: مثل توقف التنفس أثناء النوم أو متلازمة تململ الساقين، قد تؤدي إلى قلة جودة النوم ليلاً مما يجعل الشخص يشعر بالتعب والنعاس أثناء النهار.

مثل توقف التنفس أثناء النوم أو متلازمة تململ الساقين، قد تؤدي إلى قلة جودة النوم ليلاً مما يجعل الشخص يشعر بالتعب والنعاس أثناء النهار. الاكتئاب: يرتبط الاكتئاب بشكل قوي باضطرابات النوم، فقد يشعر الأشخاص المكتئبون بحاجة متزايدة للنوم للهروب من الواقع.

يرتبط الاكتئاب بشكل قوي باضطرابات النوم، فقد يشعر الأشخاص المكتئبون بحاجة متزايدة للنوم للهروب من الواقع. الأمراض المزمنة: مثل أمراض القلب والسكري قد تساهم في شعور الشخص بالتعب المستمر والرغبة في النوم.

مثل أمراض القلب والسكري قد تساهم في شعور الشخص بالتعب المستمر والرغبة في النوم. الأدوية: بعض الأدوية قد تسبب النعاس كأحد الآثار الجانبية، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى النوم لفترات أطول من المعتاد.

الأخطار المرتبطة بالنوم الزائد

النوم لفترات طويلة يمكن أن يكون له تأثيرات سلبية على الصحة الجسدية والنفسية. من بين الأضرار المحتملة:

السمنة: الدراسات أظهرت وجود علاقة بين النوم المفرط وزيادة الوزن.

الدراسات أظهرت وجود علاقة بين النوم المفرط وزيادة الوزن. مشاكل القلب: النوم الطويل مرتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

النوم الطويل مرتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية. مشاكل نفسية: يساهم النوم الزائد في تفاقم حالات الاكتئاب والقلق.

نصائح للتغلب على النوم الزائد

إذا كنت تعاني من النوم المفرط، فإليك بعض النصائح التي قد تساعدك:

الحفاظ على جدول نوم منتظم: محاولة الذهاب للنوم والاستيقاظ في نفس الوقت يومياً يساعد في ضبط الساعة البيولوجية.

محاولة الذهاب للنوم والاستيقاظ في نفس الوقت يومياً يساعد في ضبط الساعة البيولوجية. ممارسة الرياضة بانتظام: الرياضة تساعد في تحسين نوعية النوم والشعور بالنشاط أثناء النهار.

الرياضة تساعد في تحسين نوعية النوم والشعور بالنشاط أثناء النهار. تجنب المثيرات قبل النوم: كالكافيين والأجهزة الإلكترونية التي قد تؤثر على نوعية النوم.

كالكافيين والأجهزة الإلكترونية التي قد تؤثر على نوعية النوم. البحث عن علاج للأمراض المزمنة: السيطرة على الأمراض المزمنة قد يساعد في تحسين جودة النوم.

إذا كنت تشعر بأن النوم الذي تحصل عليه زائد عن الحاجة بشكل مستمر، فإن زيارة الطبيب قد تكون الخطوة الأولى نحو التعرف على السبب الأساسي ووضع خطط للعلاج الفعّال.