أحمد بن سعود.. مناسبة لتعزيز روح الانتماء والولاء

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 11:02 مساءً - شهد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، أمس، مسيرة شرطة رأس الخيمة التي نظمتها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بمناسبة احتفالات الدولة بعيد الاتحاد ال 53، على كورنيش القواسم برأس الخيمة، بحضور اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي وكبار المسؤولين والضباط من شرطة رأس الخيمة، وبمشاركة أكثر من 6500 مشارك من مختلف فئات المجتمع.

وأكد الشيخ أحمد بن سعود، أن عيد الاتحاد ال 53 هو مناسبة لتعزيز روح الانتماء والولاء للوطن، واستذكار جهود الآباء المؤسسين، طيب الله ثراهم، الذين وضعوا أسس النجاح والازدهار لدولة الاتحاد.

من جانبه أشاد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، بالتنظيم الرائع للحدث وبمشاركة الجمهور الواسعة، مؤكداً أن هذا الاحتفال يجسد روح التلاحم الوطني التي تمثل ركيزة استقرار الدولة وازدهارها.

وبدأ الاحتفال بعزف النشيد الوطني الذي ترددت أصداؤه وسط الحشود التي تزينت بالأعلام الوطنية، وجمع الاحتفال بين الماضي والحاضر ليعكس الفخر الوطني الذي يجمع بين الأصالة والحداثة.

ومن أحد أبرز محاور الاحتفال كانت المسيرة العسكرية التي شاركت فيها كلية الشرطة بعرض رائع يُبرز انضباط الطلاب وكفاءتهم، كما قدمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عرضاً مهيباً للمشاة العسكرية، .

واختتم الاحتفال بتسليم الشيخ أحمد بن سعود، هدية تذكارية من قائد عام شرطة رأس الخيمة وتوزيع الأعلام والهدايا التذكارية على المشاركين