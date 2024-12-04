دوري أبطال آسيا 2… خلاصة المجموعة الرابعة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 09:56 مساءً - خاص- دوت الخليج

أسدل الستار، الأربعاء، على منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2 بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة في هذه المجموعة والترتيب النهائي لها.

النتائج المسجلة في المجموعة الرابعة

الكويت- الكويت × ناساف كارشي- أوزبكستان 0-0

شباب الأهلي- الإمارات × الحسين إربد- الأردن 3-1

ناساف كارشي- أوزبكستان × شباب الأهلي- الإمارات 2-1

الحسين إربد- الأردن × الكويت- الكويت 2-1

شباب الأهلي- الإمارات × الكويت- الكويت 4-1

الحسين إربد- الأردن × ناساف كارشي- أوزبكستان 2-1

ناساف كارشي- أوزباكستان × الحسين إربد- الأردن 1-2

الكويت- الكويت × شباب الأهلي- الإمارات 3-3

الحسين إربد- الأردن × شباب الأهلي- الإمارات 2-3

ناساف كارشي- أوزبكستان × الكويت- الكويت 1-2

الكويت- الكويت × الحسين إربد- الأردن 2-2

شباب الأهلي- الإمارات × ناساف كارشي- أوزباكستان 3-2

ترتيب المجموعة الرابعة

1- شباب الأهلي: 13 نقطة (17- 11)- تأهل إلى ربع النهائي

2- الحسين إربد: 10 نقاط (11- 11)- تأهل إلى ربع النهائي

3- الكويت: 6 نقاط (9- 12)

4- ناساف كارشي: 4 نقاط (7- 10)