نشكركم على متابعتكم خبر دوري أبطال آسيا 2… خلاصة المجموعة الرابعة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 09:56 مساءً - خاص- دوت الخليج
أسدل الستار، الأربعاء، على منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2 بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة في هذه المجموعة والترتيب النهائي لها.
النتائج المسجلة في المجموعة الرابعة
الكويت- الكويت × ناساف كارشي- أوزبكستان 0-0
شباب الأهلي- الإمارات × الحسين إربد- الأردن 3-1
ناساف كارشي- أوزبكستان × شباب الأهلي- الإمارات 2-1
الحسين إربد- الأردن × الكويت- الكويت 2-1
شباب الأهلي- الإمارات × الكويت- الكويت 4-1
الحسين إربد- الأردن × ناساف كارشي- أوزبكستان 2-1
ناساف كارشي- أوزباكستان × الحسين إربد- الأردن 1-2
الكويت- الكويت × شباب الأهلي- الإمارات 3-3
الحسين إربد- الأردن × شباب الأهلي- الإمارات 2-3
ناساف كارشي- أوزبكستان × الكويت- الكويت 1-2
الكويت- الكويت × الحسين إربد- الأردن 2-2
شباب الأهلي- الإمارات × ناساف كارشي- أوزباكستان 3-2
ترتيب المجموعة الرابعة
1- شباب الأهلي: 13 نقطة (17- 11)- تأهل إلى ربع النهائي
2- الحسين إربد: 10 نقاط (11- 11)- تأهل إلى ربع النهائي
3- الكويت: 6 نقاط (9- 12)
4- ناساف كارشي: 4 نقاط (7- 10)