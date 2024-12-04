دوري أبطال آسيا 2: خلاصة المجموعة السابعة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 09:56 مساءً - خاص- دوت الخليج

أقيمت أمس، الأربعاء، مباراتا الجولة السادسة والأخيرة في المجموعة السابعة من دوري أبال آسيا 2 بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة في هذه المجموعة والترتيب النهائي لها..

النتائج المسجلة في المجموعة السابعة

لي مان- هونغ كونغ × نام دين- فيتنام 0- 2

بانكوك يونايتد- تايلاند × تامبينس روفرز- سنغافورة 4-2

تامبينس روفرز- سنغافورة × لي مان- هونغ كونغ 3-1

نام دين- فيتنام × بانكوك يونايتد- تايلاند 0-0

لي مان- هونغ كونغ × بانكوك يونايتد- تايلاند 0-1

تامبينس روفرز- سنغافورة × نام دين- فيتنام 3-3

نام دين- فيتنام × تامبينس روفرز- سنغافورة 3-2

بانكوك يونايتد- تايلاند × لي مان- هونغ كونغ 4-1

تامبينس روفرز- سنغافورة × بانكوك يونايتد- تايلاند 1-0

نام دين- فيتنام × لي مان- هونغ كونغ 3-0

بانكوك يونايتد- تايلاند× نام دين– فيتنام 3-2

لي مان- هونغ كونغ× تامبينس روفرز– سنغافورة 0-0

ترتيب المجموعة السابعة

1- بانكوك يونايتد: 13 نقطة (12- 6)- تأهل إلى ربع النهائي

2- نام دين: 11 نقطة (13- 8)- تأهل إلى ربع النهائي

3- تامبينس روفرز: 8 نقاط (11-11)

4- لي مان: نقطة واحدة (2- 13)