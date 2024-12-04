نشكركم على متابعتكم خبر دوري أبطال آسيا 2: خلاصة المجموعة الثالثة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 09:56 مساءً - خاص- دوت الخليج
أنهت المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2 بكرة القدم منافساتها يوم أمس، الثلاثاء، وفيما يلي النتائج الكاملة في المجموعة الثالثة، والترتيب النهائي لفريقها.
النتائج المسجلة في المجموعة الثالثة
الوحدات- الأردن × سباهان أصفهان- إيران 2-1
استقلال دوشنبه- طاجكستان × الشارقة- الإمارات 0-1
سباهان أصفهان- إيران × استقلال دوشنبه- طاجكستان 4-0
الشارقة- الإمارات × الوحدات- الأردن 2-2
استقلال دوشنبه- طاجكستان × الوحدات- الأردن 0-1
الشارقة- الإمارات × سباهان أصفهان- إيران 3-1
الوحدات- الأردن × استقلال دوشنبه- طاجكستان 1-0
سباهان أصفهان- إيران × الشارقة- الإمارات 3-1
الشارقة- الإمارات × استقلال دوشنبه- طاجكستان 3-1
سباهان أصفهان- إيران × الوحدات- الأردن 1-1
الوحدات- الأردن × الشارقة- الإمارات 1-3
استقلال دوشنبه- طاجكستان × سباهان أصفهان- إيران 0-2
ترتيب المجموعة الثالثة
1- الشارقة: 13 نقطة (13-8)- تأهل إلى ربع النهائي
2- الوحدات: 11 نقطة (8-7)- تأهل إلى ربع النهائي
3- سباهان أصفهان: 10 نقاط (12-7)
4- استقلال دوشنبه: دون نقاط (1-12)