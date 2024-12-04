وضعيات جلوس تسبب الصداع

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 05:14 مساءً - الأسباب الرئيسية لآلام الرأس نتيجة وضعيات الجلوس الخاطئة

إن آلام الرأس الناتجة عن الجلوس لوقت طويل في وضعيات غير صحية أصبحت شائعة جداً في مجتمعنا اليوم. يُعاني الكثيرون من الصداع نتيجة جلوسهم لساعات طويلة أمام الحواسيب أو شاشات التلفاز أو حتى أثناء القراءة. فتأثير الجلوس الغير صحيح يمكن أن يتجاوز الألم ليؤثر سلباً على جودة الحياة اليومية.

كيفية تأثير وضعيات الجلوس الخاطئة على الرأس

يتسبب الجلوس بوضعيات غير متوازنة في توليد ضغط غير طبيعي على العمود الفقري والعضلات المحيطة به. هذا الضغط غير المتوازن يمكن أن يؤدي إلى توتر عضلي في منطقة الرقبة والأكتاف، وهو بدوره السبب الأبرز للصداع الناتج عن التوتر. عندما تظل الرقبة والرأس في وضع منحني للأمام أو مائل لفترة طويلة، يتضاعف الضغط الواقع عليهما، مما يزيد من احتمال حدوث الصداع.

أهم وضعيات الجلوس الخاطئة

تنشأ وضعيات الجلوس الخاطئة عادةً بسبب قلة الوعي والإهمال، وهناك بعض الوضعيات التي تعتبر الأكثر شيوعاً، ومنها:

الجلوس بانحناء الظهر: يسبب ضغطاً كبيراً على الفقرات وعضلات الرقبة.

التحديق في الشاشات لفترات طويلة بدون فترات استراحة: يؤدي إلى شد عضلي في الرقبة والرأس.

استخدام الهاتف المحمول مع وضع الرأس لأسفل: يضاعف الضغط على العضلات، مما يسبب الصداع.

نصائح لتجنب الصداع والجلوس بوضعيات جيدة

لحسن الحظ، يمكن تجنب الصداع الناتج عن وضعيات الجلوس من خلال اتباع بعض النصائح البسيطة والمتاحة:

اعتماد الكراسي المريحة والداعمة للظهر: تمنح العمود الفقري الدعم اللازم وتحافظ على وضعية الرأس الطبيعية.

تنظيم فترات الراحة: خذ استراحات قصيرة كل ساعة، وابتعد عن الشاشة للتحرك وتمديد العضلات.

الانتباه للوضعية عند استخدام الهاتف: حاول إبقاء الجهاز في مستوى العين لتجنب انحناء الرقبة.

ممارسة التمارين اليومية: تساعد على تخفيف التوتر وشد العضلات المتضررة من الجلوس الخاطئ.

ختاماً، إن العناية بالصحة العامة وتبني ممارسات جلوس صحيحة يمكن أن يغير بشكل كبير من نوعية الحياة ويقلل من احتمالات الإصابة بالصداع المرتبط بالجلوس الخاطئ. ابدأ الآن بتقييم وضعياتك اليومية واعتماد تلك الأكثر صحية لتحسين شعورك العام.