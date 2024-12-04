الخالدية يرافق التعاون إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا (2)

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 05:14 مساءً - حقق الخالدية البحريني فوزاً كبيراً على نظيره ألتين أسير من تركمانستان، بنتيجة 4-0، مساء اليوم، ضمن الجولة السادسة من مباريات المجموعة الثانية في مسابقة دوري أبطال آسيا (2).

رباعية الفريق البحريني حملت توقيع كلاً من مهدي عبد الجبار (د10)، وأسامة بلطرش “هاتريك” (د47، د55، د89).

ولحساب ذات المجموعة، تغلب التعاون السعودي على نظيره القوة الجوية العراقي، بهدف نظيف، سجله أندري جيروتو (د48).

وبذلك يصبح ترتيب المجموعة النهائي على النحو التالي:

1- التعاون (15 نقطة).

2- الخالدية (12 نقطة).

3- القوة الجوية (9 نقاط).

4- ألتين أسير (دون نقاط).

وبذلك يرافق الخالدية فريق التعاون إلى الدور ربع النهائي.