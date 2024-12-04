سر مكياج ثابت طوال اليوم: دليل شامل لاستخدام رذاذ التثبيت

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 05:14 مساءً - متابعة بتول ضوا

هل تعبتِ من ذوبان مكياجك بعد ساعات قليلة من وضعه؟ هل تبحثين عن سر للحصول على مكياج ثابت ومشرق طوال اليوم؟ الحل يكمن في استخدام رذاذ تثبيت المكياج. هذا المنتج السحري يعمل على تثبيت مكياجك ومنع ذوبانه أو تلطخه، مما يمنحك مظهراً مثالياً يدوم طويلاً.

رذاذ تثبيت المكياج هو منتج سائل يتم رشه على الوجه بعد الانتهاء من وضع المكياج. يعمل على خلق طبقة رقيقة غير مرئية على البشرة تعمل على تثبيت جميع منتجات المكياج معاً، مما يجعلها مقاومة للماء والعرق والاحتكاك.

رذاذ تثبيت خفيف: مناسب للبشرة الجافة والحساسة، ويمنح لمسة نهائية طبيعية.

رذاذ تثبيت متوسط: مناسب للبشرة العادية، ويقدم مستوى جيد من التثبيت.

رذاذ تثبيت قوي: مناسب للبشرة الدهنية أو للمناسبات الخاصة، ويمنح تثبيطاً قوياً للمكياج.

أعدي بشرتك: قومي بتنظيف وترطيب بشرتك قبل وضع المكياج.

ضعي المكياج: طبقي المكياج كالمعتاد باستخدام منتجاتك المفضلة.

اهزي الزجاجة: هزي زجاجة رذاذ التثبيت جيداً قبل الاستخدام.

ابعدي المسافة: امسكي الزجاجة على بعد 20-30 سم من وجهك.

رشي بالتساوي: رشي رذاذ التثبيت بالتساوي على وجهك بحركة دائرية، مع تجنب منطقة العينين.

انتظري حتى يجف: اتركي رذاذ التثبيت يجف تماماً قبل لمس وجهك.

استخدمي البرايمر: قبل وضع المكياج، استخدمي برايمر يساعد على تحضير البشرة وتثبيت المكياج لفترة أطول.

اختاري المنتجات المناسبة: استخدمي منتجات مكياج ذات جودة عالية ومناسبة لنوع بشرتك.

تجنبي لمس وجهك: حاولي تجنب لمس وجهك بعد وضع المكياج وتثبيته.

جددي الرذاذ: إذا كنتِ ستقضين يوماً طويلاً، يمكنكِ تجديد رش رذاذ التثبيت خلال اليوم للحفاظ على مكياجك ثابتاً.