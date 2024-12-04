مرض يد قدم فم.. ما هي أعراضه؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 05:14 مساءً - ما هو مرض يد قدم فم؟

مرض يد قدم فم هو مرض فيروسي شائع يُصيب الأطفال بشكل رئيسي، على الرغم من إمكانية إصابة البالغين به. يُسبّبه فيروس من عائلة الفيروسات المعوية، ويُعتبر مرضاً معدياً ينتقل بسهولة من شخص لآخر، خصوصاً في البيئات المكتظة مثل المدارس ورياض الأطفال.

أسباب الإصابة بمرض يد قدم فم

ينتقل هذا المرض عادةً عبر الاتصال المباشر مع اللعاب أو الإفرازات التنفسية لشخص مصاب. كما يمكن أن ينتقل من خلال الأسطح الملوثة بالفيروس أو عبر عدم غسل اليدين بشكل جيد بعد استخدام المرحاض.

أعراض مرض يد قدم فم

تبدأ الأعراض عادة بعد 3 إلى 7 أيام من التعرض للفيروس، وتختلف شدة الأعراض من شخص لآخر. فيما يلي بعض الأعراض الشائعة لهذا المرض:

ارتفاع درجة الحرارة

التهاب الحلق

ظهور طفح جلدي على اليدين والقدمين

ظهور تقرحات مؤلمة في الفم

فقدان الشهية والشعور بالإعياء

صداع وآلام في المفاصل

كيفية تشخيص مرض يد قدم فم

يمكن للطبيب المختص تشخيص هذا المرض بناءً على الأعراض الظاهرة والتاريخ الطبي للمريض. في بعض الحالات، قد يتم أخذ عينة من الحلق أو البراز للتأكد من وجود الفيروس.

كيفية الوقاية والعلاج

للوقاية من انتقال العدوى، يُنصح باتباع التدابير الوقائية التالية:

غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون، خصوصاً بعد استخدام المرحاض وقبل تناول الطعام.

تجنب مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين.

تطهير الأسطح بانتظام في الأماكن العامة.

تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس.

لا يوجد علاج محدد لمرض يد قدم فم، ولكن يمكن التعامل مع الأعراض من خلال:

شرب الكثير من السوائل لتجنب الجفاف.

استخدام مسكنات الألم لتخفيف الحمى والآلام.

تناول الأطعمة اللينة والباردة لتخفيف آلام الفم.

متى ينبغي استشارة الطبيب؟

في حال تفاقم الأعراض أو ظهور علامات الجفاف مثل العطش الشديد أو قلة التبول، يجب استشارة الطبيب. كما يُنصح باللجوء إلى الرعاية الطبية إذا لم يتحسن المريض بعد أسبوع من الإصابة بالمرض.