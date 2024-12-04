تاليسكا يتوصل لاتفاق شفهي مع فنربخشة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 01:00 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن اقتراب المهاجم البرازيلي، أندرسون تاليسكا، لاعب النصر السعودي، من الانضمام لصفوف فنربخشة التركي، خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً لما ذكره الصحفي الإيطالي، رودي جاليتي، المختص بأخبار سوق الانتقالات، فإن تاليسكا توصل لاتفاق شفهي مع النادي التركي.

وأشار إلى أن فنربخشة يتواصل حالياً مع النصر، من أجل الاتفاق على شروط الصفقة، وإتمامها خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

جدير بالذكر، أن تاليسكا سبق له اللعب في الدوري التركي قبل نحو 8 أعوام، عندما دافع عن ألوان بشكتاش، معاراً من بنفيكا