بعد سحب جنسية نوال الكويتية.. ما هي أصولها؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 01:00 مساءً - نوال الكويتية، اسمها الحقيقي نوال ظاهر حبيب الزيد، تُعد واحدة من أبرز الفنانات في الخليج والوطن العربي.

وُلدت في الكويت عام 1966 وحققت مسيرة فنية مميزة مليئة بالأغاني الناجحة التي رسخت مكانتها كرمز من رموز الفن الكويتي والخليجي.

تشير التقارير إلى أن نوال تنتمي إلى فئة البدون في الكويت، الفئة المعروفة بعدم حملها للجنسية الكويتية. كما أفادت معلومات بأنها تعرضت لسحب جنسيتها، مما أثار اهتمام المتابعين بشأن وضعها القانوني والاجتماعي.

ورغم كل الظروف، تستمر نوال الكويتية في عطائها الفني، مؤكدةً أن الموهبة والعمل الجاد قادران على تخطي العقبات.