هل برجك من أكثر الأبراج نرجسية؟ اكتشف الأبراج التي تتميز بحب الذات

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 01:00 مساءً - متابعة بتول ضوا

هل سبق لك أن تساءلت عن السبب وراء بعض التصرفات النرجسية التي قد تشاهدها في محيطك؟ هل تعتقد أن برج الشخص يلعب دورًا في ذلك؟ في هذا المقال، سنتناول موضوع شيق ومثير للجدل حول العلاقة بين الأبراج الفلكية والنرجسية، وسنستعرض بعض الأبراج التي يعتقد أنها أكثر عرضة لهذه الصفة.

قبل أن نتعمق في عالم الأبراج، دعونا نوضح مفهوم النرجسية. النرجسية هي اضطراب شخصي يتميز بحب الذات المفرط، والحاجة المستمرة للإعجاب والتقدير من الآخرين، والشعور بالأهمية الذاتية المبالغ فيها. الأشخاص النرجسيون غالبًا ما يفتقرون إلى التعاطف، ويستغلون الآخرين لتحقيق أهدافهم الشخصية.

لا يوجد دليل علمي قاطع يربط بين الأبراج الفلكية والنرجسية، ولكن هناك العديد من الدراسات التي تشير إلى أن بعض الصفات الشخصية قد تكون مرتبطة بوقت الميلاد. على سبيل المثال، قد يميل الأشخاص المولودون تحت برج الأسد إلى الثقة بالنفس والقيادة، وهو ما قد يفسر لماذا يعتقد البعض أنهم أكثر عرضة للنرجسية.