راؤول أسينسيو رفض الرحيل عن ريال مدريد

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 11:52 صباحاً - كشف تقرير صحفي، أن المدافع الإسباني، راؤول أسينسيو، لاعب ريال مدريد، كان مرشحاً للرحيل عن صفوف الفريق، الصيف الماضي.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “آس” الإسبانية، فإن مجموعة “سيتي غروب” كانت ترغب بنقل اللاعب لنادي جيرونا.

وأفادت الصحيفة، أن جيرونا كان على استعداد لدفع 6 مليون يورو للحصول على خدمات أسينسيو، ولكن الأخير رفض العرض وتمسك بالبقاء بصفوف الميرنجي.

وأفادت الصحيفة، أن ريال مدريد سيدخل بمفاوضات مع اللاعب من أجل تحسين عقده، عند نهاية الموسم.

جدير بالذكر، أن أسينسيو يرتبط بعقد مع ريال مدريد، حتى صيف 2026، ويمتلك شرطاً جزائياً بقيمة 50 مليون يورو.