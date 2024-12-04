نشكركم على متابعتكم خبر آرسنال أمام مانشستر يونايتد .. التشكيل المتوقع للفريقين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 11:52 صباحاً - يلتقي آرسنال مع نظيره مانشستر يونايتد، مساء اليوم، ضمن الجولة 14 من الدوري الإنكليزي.
ووفقاً لصحيفة “مترو” البريطانية، فإن التشكيل المتوقع للفريقين في مباراة اليوم، كالآتي:
آرسنال
حراسة المرمى: رايا.
الدفاع: تيمبر، ساليبا، جابرييل، كالافيوري.
الوسط: أوديجارد، بارتي، رايس.
الهجوم: ساكا، هافيرتز، مارتينيلي.
مانشستر يونايتد
حراسة المرمى: أونانا.
الدفاع: مزراوي، دي ليخت، شاو.
الوسط: ديالو، أوجارتي، كاسيميرو ، دالوت.
الهجوم: راشفورد، فيرنانديز، هويلوند.
ويحتل آرسنال وصافة ترتيب البريميرليج برصيد 25 نقطة، بينما مانشستر يونايتد يتواجد في المركز التاسع برصيد 19 نقطة.