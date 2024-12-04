آرسنال أمام مانشستر يونايتد .. التشكيل المتوقع للفريقين

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 11:52 صباحاً - يلتقي آرسنال مع نظيره مانشستر يونايتد، مساء اليوم، ضمن الجولة 14 من الدوري الإنكليزي.

ووفقاً لصحيفة “مترو” البريطانية، فإن التشكيل المتوقع للفريقين في مباراة اليوم، كالآتي:

آرسنال

حراسة المرمى: رايا.

الدفاع: تيمبر، ساليبا، جابرييل، كالافيوري.

الوسط: أوديجارد، بارتي، رايس.

الهجوم: ساكا، هافيرتز، مارتينيلي.

مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: أونانا.

الدفاع: مزراوي، دي ليخت، شاو.

الوسط: ديالو، أوجارتي، كاسيميرو ، دالوت.

الهجوم: راشفورد، فيرنانديز، هويلوند.

ويحتل آرسنال وصافة ترتيب البريميرليج برصيد 25 نقطة، بينما مانشستر يونايتد يتواجد في المركز التاسع برصيد 19 نقطة.