نشكركم على متابعتكم خبر معلومات طبية.. أسباب ابتلاع اللسان عند الأطفال على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 10:00 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

يعتبر بلع اللسان عند الأطفال من المشكلات الصحية المقلقة للآباء والأمهات، حيث أنه قد يؤدي إلى صعوبات في التنفس والتغذية. تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى هذه المشكلة، ويجب التعرف عليها للتمكن من علاجها بالشكل المناسب.

في هذا المقال سنتناول أهم أسباب بلع اللسان عند الأطفال وكيفية التعامل معها.

أولاً: أسباب بلع اللسان عند الأطفال:

1. ضعف العضلات: يعتبر ضعف عضلات الفم واللسان من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى بلع اللسان عند الأطفال. حيث أن هذا الضعف يجعل من الصعب على الطفل التحكم في حركة لسانه، مما يؤدي إلى انزلاقه إلى الخلف وإعاقة عملية التنفس.

2. التشوهات الخلقية: قد يكون بلع اللسان ناتجًا عن وجود تشوهات خلقية في الفم أو الوجه، مثل انخفاض الفك السفلي أو اتساع الحلق. هذه التشوهات تؤثر على وضع اللسان مما يجعله ينزلق للخلف.

3. الإصابات: قد ينتج بلع اللسان عن إصابات في الرأس أو الوجه، كإصابات الحوادث أو الرضوض. هذه الإصابات قد تؤدي إلى ضعف في عضلات الفم واللسان وبالتالي بلع اللسان.

4. النوم: من الأسباب الشائعة لبلع اللسان عند الأطفال هو أثناء النوم. حيث أن ارتخاء عضلات الجسم أثناء النوم قد يؤدي إلى انزلاق اللسان للخلف وإعاقة التنفس.

5. التسمم بالأدوية: قد تؤدي بعض الأدوية إلى ارتخاء عضلات الفم واللسان، مما يزيد من مخاطر بلع اللسان.

ثانياً: علاج بلع اللسان عند الأطفال:

1. تمارين تقوية عضلات الفم واللسان: يلعب تدريب عضلات الفم واللسان دورًا كبيرًا في علاج هذه المشكلة. حيث يجب على الطفل ممارسة تمارين مثل تحريك اللسان لأعلى وأسفل، وتحريكه من جانب لآخر.

2. استخدام أجهزة المساعدة: في بعض الحالات قد يحتاج الطفل إلى استخدام أجهزة طبية مساعدة مثل قناع الأكسجين أو الأنبوب الإنفي لمنع بلع اللسان.

3. العلاج الجراحي: في حالات التشوهات الخلقية الشديدة قد يكون العلاج الجراحي ضروريًا لتصحيح الوضع وتحسين التنفس.

4. الرعاية أثناء النوم: يجب مراقبة الطفل أثناء نومه للتأكد من عدم بلع لسانه. واستخدام وسادات خاصة قد تساعد في منع هذه المشكلة.

5. تجنب الأدوية المسببة: في حالة استخدام أدوية قد تؤدي إلى بلع اللسان، يجب استشارة الطبيب لتغيير الدواء أو تعديل الجرعة.