بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 10:00 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

يُعتبر الحبار من أشهى الأطعمة البحرية وأكثرها فائدة على صحة الجسم والعقل. فهذا الكائن البحري الرائع لا يحتوي فقط على طعم لذيذ، بل يتمتع بمجموعة من الفوائد الصحية المذهلة. فما هي هذه الفوائد؟

فوائد تناول الحبار على صحة الجسم:

أولاً، الحبار غني بالبروتين عالي الجودة. فكل 100 جرام من الحبار تحتوي على حوالي 26 جرام من البروتين. وهذا البروتين يتميز بأنه كامل ويحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم. وهذا ما يجعل الحبار مصدرًا مثاليًا للبروتين، خاصةً للنباتيين والنباتيين الصارمين.

بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر الحبار مصدرًا جيدًا للأوميجا 3. فهو يحتوي على كميات كبيرة من أحماض دوكوساهيكسانويك (DHA) وأيكوسابنتاينويك (EPA) التي تنتمي إلى فئة الأوميجا 3. وتلعب هذه الأحماض الدهنية دورًا محوريًا في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، كما أنها تُعزز وظائف الدماغ وتُحسن الصحة العقلية.

أما بالنسبة للفيتامينات والمعادن، فالحبار غني بالعديد منها. فهو مصدر جيد لفيتامين B12 الذي له أهمية كبيرة في إنتاج كريات الدم الحمراء وصحة الجهاز العصبي. كما أنه يحتوي على نسب جيدة من النحاس والسيلينيوم وفيتامين B6 والتي لها دور مهم في تعزيز وظائف المناعة وصحة الجلد والشعر.

وبالإضافة إلى كل هذه الفوائد الصحية، يتمتع الحبار بخصائص مضادة للالتهابات بفضل محتواه من مركبات الكاروتينويد. وهذا ما يجعله مفيدًا في التخفيف من آلام المفاصل والتقليل من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة كداء السكري وأمراض القلب.

كما أن للحبار فوائد جمالية مهمة أيضًا. فهو يساعد على ترطيب البشرة والشعر بفضل محتواه من البروتينات والدهون. كما أنه يعمل على تحسين صحة الأظافر ويُعزز نموها.