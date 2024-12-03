احذريها.. أعراض سرطان المعدة وكيفية الوقاية منها

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 10:00 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

سرطان المعدة هو أحد أنواع السرطانات الخطيرة التي تنتشر بسرعة كبيرة إذا لم يتم اكتشافها في وقت مبكر. وفقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، يعتبر سرطان المعدة من الأسباب الرئيسية للوفاة المرتبطة بالسرطان على مستوى العالم.

لذلك من المهم للغاية رفع مستوى الوعي حول هذا المرض الخطير وأعراضه من أجل تشخيصه في المراحل المبكرة وتلقي العلاج المناسب.

أعراض سرطان المعدة:

1. آلام في البطن أو الجزء العلوي من البطن: من أكثر الأعراض شيوعًا لسرطان المعدة هي الشعور بآلام أو تقلصات في البطن أو المنطقة العليا من البطن. وقد تكون هذه الآلام خفيفة في البداية ثم تزداد حدتها مع تطور المرض.

2. فقدان الشهية والشعور بالامتلاء السريع: يشعر المريض بعدم الرغبة في تناول الطعام بشكل طبيعي، وسرعة الشعور بالامتلاء حتى لو تناول كمية قليلة من الطعام.

3. الغثيان والقيء: يعاني المرضى من غثيان مستمر وقيء خاصةً بعد تناول الطعام. وقد يكون القيء مصحوبًا بدم أحيانًا.

4. فقدان الوزن غير المبرر: يفقد مريض سرطان المعدة وزنه بشكل ملحوظ دون سبب واضح، وذلك بسبب فقدان الشهية وصعوبة الهضم.

5. الإمساك أو الإسهال: قد يعاني المريض من مشاكل في الجهاز الهضمي كالإمساك أو الإسهال المستمر.

6. ضعف وإرهاق عام: بسبب انخفاض مستوى تناول الطعام وسوء الهضم، يشعر المريض بالضعف والإرهاق بشكل مستمر.

7. نزيف من الجهاز الهضمي: قد يلاحظ المريض وجود دم في البراز أو القيء، وهذا أحد المؤشرات الخطيرة على وجود سرطان في المعدة.

التشخيص والعلاج:

يتم تشخيص سرطان المعدة من خلال إجراء فحوصات طبية شاملة، بما في ذلك الفحص البدني والتحاليل المخبرية وإجراء اختبارات تصويرية مثل التنظير والتصوير المقطعي. وبمجرد التأكد من وجود السرطان، يتم تحديد مرحلة المرض وخطة العلاج المناسبة.

قد يتضمن العلاج جراحة إزالة جزء أو كامل المعدة، بالإضافة إلى علاجات أخرى كالكيميائي أو الإشعاعي أو العلاج الهدف. ويعتمد نجاح العلاج على مدى انتشار المرض وسرعة اكتشافه.