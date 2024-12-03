استمرار الدوري السوري دون حضور جماهيري

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 04:00 مساءً - أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، استمرار مباريات الدوري السوري، دون حضور جماهيري، بسبب الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد.

ووفقاً لما ذكره الاتحاد السوري في بيانه فإن مباريات نادي أهلي حلب ستؤجل حتى إشعار آخر، دون تحديد أي موعد.

وفي المقابل، فإن مباريات نادي الطليعة سيتم نقلها لمدينة حمص.

ووفقاً للاتحاد، فإنه تقرر تأجيل مباريات أندية الدرجة الأولى لفئتي الرجال والشباب للمجموعتين الشمالية والجنوبية، وتأجيل مباريات الدوري العام لفئتي الأشبال والناشئين للمجموعتين الأولى والثانية.