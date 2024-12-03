أدوية لا تتناولها بعد الأكل: دليل شامل لتعزيز فاعلية دوائك

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 04:00 مساءً - متابعة بتول ضوا

هل تعلم أن تناول بعض الأدوية بعد الوجبات قد يقلل من فاعليتها بشكل كبير؟ قد يبدو الأمر مفاجئًا، ولكن تفاعل الطعام مع بعض الأدوية يمكن أن يؤثر على امتصاصها في الجسم، وبالتالي يقلل من تأثيرها العلاجي. في هذا المقال، سنتعرف على أهم الأدوية التي يجب تناولها على معدة فارغة، وكيفية تجنب التفاعلات الدوائية الضارة.

زيادة الامتصاص: بعض الأدوية تحتاج إلى بيئة حمضية في المعدة ليتم امتصاصها بشكل جيد. الطعام يزيد من درجة الحموضة، مما قد يقلل من امتصاص الدواء.

تجنب التفاعلات الدوائية: بعض مكونات الطعام قد تتفاعل مع مكونات الدواء، مما يؤدي إلى تقليل فاعليته أو ظهور آثار جانبية غير مرغوب فيها.

تحسين الاستفادة من الدواء: تناول الدواء على معدة فارغة يساعد على تحقيق أقصى استفادة من الجرعة الموصوفة.

مضادات الفطريات: مثل الإيتراكونازول، حيث أن الطعام يقلل من امتصاصها بشكل كبير.

أدوية الغدة الدرقية: مثل الليفوثيروكسين، حيث أن الطعام يقلل من امتصاص اليود الذي يحتاجه الجسم لإنتاج هرمون الغدة الدرقية.

بعض المضادات الحيوية: مثل السيفالوسبورينات، حيث أن الطعام قد يقلل من تركيز الدواء في الدم.

الأدوية التي تستخدم لعلاج هشاشة العظام: مثل الأليندرونات، حيث أن الطعام يقلل من امتصاصها.

بعض أدوية القلب: مثل الوارفارين، حيث أن الطعام قد يتفاعل مع الدواء ويؤثر على تخثّر الدم.

اتبع تعليمات الطبيب والصيدلي: دائماً ما يجب اتباع تعليمات الطبيب والصيدلي حول كيفية تناول الأدوية، بما في ذلك الوقت المناسب لتناولها.

اقرأ نشرة الدواء: تحتوي نشرة الدواء على معلومات هامة حول كيفية تناول الدواء والتفاعلات الدوائية المحتملة.

استشر طبيبك: إذا كان لديك أي أسئلة حول أدويتك أو تفاعلاتها مع الطعام، لا تتردد في استشارة طبيبك.

راقب آثار الدواء: إذا لاحظت أي آثار جانبية غير مرغوب فيها بعد تناول الدواء، يجب عليك إبلاغ طبيبك فورًا.