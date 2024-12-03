جوارديولا: لسنا بعيدين عن المنافسة!

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 04:00 مساءً - تحدث بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن جاهزية فريقه لمواجهة نوتنغهام فورست، غداً الأربعاء، ضمن الجولة 14 من الدوري الإنكليزي.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال جوارديولا: “ستونز لا يزال بعيداً عن العودة، لديه مشاكل في القدم، وعودته تعتمد على قدرة التعافي”.

وأضاف: “دي بروين أقرب للمشاركة أساسياً، في الأيام القليلة الماضية أصبح أفضل واستعاد لياقته البدنية بشكل جيد”.

وعند سؤاله عن تدعيمات الفريق في يناير/كانون الثاني المقبل، أجاب: “سنتحدث في يناير، الآن علينا أن نرى موقف الفريق، ومن ثم نقيّم الوضع حينما يأتي موعد الانتقالات”.

وأشار: “لا أشعر بالأسف، أنا أعرف كيف يعمل الجميع، لا يمكننا الحديث عن الماضي، يجب أن نحاول الفوز أمام نوتنغهام فورست، الذي يأتي خلفنا مباشرة ولديهم عدد من اللاعبين الرائعين وكذلك مدربهم”.

وشدد: “نحن لسنا بعيدين عن المنافسة، الاستمرارية ضرورية في ذلك الوقت، وهناك العديد من الأشياء التي نبحث عنها تجعلنا أكثر إيجابية وتعيد لنا الثقة”.

واختتم: “مع عودة المصابين سنقدم مستويات أفضل، خلال الأربع سنوات الماضية كنا الأفضل، ويمكننا أن نكون هكذا في المباريات القادمة”.