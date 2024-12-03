نورهان شعيب تكشف كواليس اعتزالها المفاجئ ووصيتها الإنسانية

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 02:03 مساءً - متابعة بتول ضوا

فاجأت الفنانة المصرية نورهان شعيب جمهورها بقرارها الاعتزال المفاجئ عن الفن، وقررت التركيز على حياتها الشخصية وتربية ابنها. وفي لقاء تلفزيوني مع الإعلامي عمرو الليثي، كشفت نورهان عن الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار، وتحدثت عن تجربتها مع المرض ووصيتها الإنسانية التي أثرت قلوب الكثيرين.

كشفت نورهان عن تعرضها لأزمة صحية خطيرة استدعت إجراء عملية جراحية دقيقة، إلا أنها قررت التراجع عن هذا القرار خوفًا على ابنها. ورغم نصيحة الأطباء بإجراء الجراحة، إلا أن حب الأمومة غلب على كل شيء، ففضلت البقاء إلى جانب ابنها

في خطوة إنسانية مؤثرة، قررت نورهان كتابة وصية بالتبرع ببعض أعضاء جسمها بعد وفاتها. هذا القرار النبيل يعكس مدى إنسانية الفنانة وحبها للخير.

رغم اعتزالها المبكر، إلا أن نورهان تركت بصمة واضحة في عالم الفن. فقد قدمت العديد من الأعمال الدرامية الناجحة، ومن أبرزها مسلسلي “هبة رجل الغراب” و”ابن حلال”.