طلب زواج في السماء.. شاب بولندي يفاجئ حبيبته بطريقة رومانسية فريدة”

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 02:03 مساءً - متابعة بتول ضوا

فاجأ شاب بولندي حبيبته بطريقة مبتكرة ورومانسية لطلب يدها للزواج، حيث اختار السماء كشهد على حبه، وخطط لعمل فني جوي لا يُنسى.

في خطوة غير تقليدية، قرر الشاب البولندي “ألكسندر” أن يجعل لحظة طلب الزواج من حبيبته “أوليفيا” تجربة لا تُنسى. بدلاً من العشاء الرومانسي التقليدي أو الركوع على ركبة واحدة في مكان مألوف، اختار ألكسندر أن يطلب يد حبيبته في مكان يبعد عن صخب الحياة اليومية، حيث السماء هي سقف العالم.

انطلق الثنائي في رحلة على متن طائرة هليكوبتر فوق مدينة بيدجوشتش في بولندا. وبينما كانت أوليفيا تستمتع بالمناظر الخلابة، كان ألكسندر يخطط لمفاجأته. بالتعاون مع الطيار، رسمت الطائرة الهليكوبتر عبارة “تزوجيني” وقلبًا كبيرًا في السماء، والتي ظهرت على أجهزة تتبع الرحلات الجوية.

عندما كانت أوليفيا تبحث عن مسار رحلتهم على هاتفها، ظهرت العبارة الرومانسية على الشاشة. في تلك اللحظة، أخرج ألكسندر خاتم الخطوبة وطلب يدها للزواج. بالطبع، وافقت أوليفيا على الفور.

انتشرت قصة الحب هذه بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الكثيرون بابتكار الشاب الرومانسي. وأصبحت هذه الطريقة المميزة لطلب الزواج مصدر إلهام للعديد من الأزواج الذين يخططون لحفلات زفافهم.