أطعمة إياك أن تعيد تسخينها.. تصبح خطيرة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 06:56 صباحاً - اكتشف مخاطر تسخين بعض الأطعمة من جديد

يعتبر تسخين الطعام طريقة شائعة لإعادة تناول بقايا الوجبات، لكنها قد تحمل مخاطر صحية عند تطبيقها بطريقة غير صحيحة على بعض الأطعمة. في هذا المقال، سنتعرف على الأطعمة التي يُفضل تجنب إعادة تسخينها حرصًا على صحتك وسلامة عائلتك.

أطعمة يجب توخي الحذر عند إعادة تسخينها

رغم أن العديد من الأطعمة يمكن إعادة تسخينها دون قلق، إلا أن هناك أنواع معينة قد تؤدي إلى تغيرات في تركيبتها أو نمو بكتيريا خطرة عند تسخينها مرة ثانية. إليك بعض هذه الأطعمة:

الأرز:

يحتوي الأرز غير المطبوخ على بكتيريا باسيلاس سيريوس، والتي يمكن أن تنجو حتى بعد الطهي. إذا تم ترك الأرز المطبوخ بدرجة حرارة الغرفة لفترة طويلة، فإن هذه البكتيريا يمكن أن تتكاثر وتؤدي إلى التسمم غذائي.

يحتوي الأرز غير المطبوخ على بكتيريا باسيلاس سيريوس، والتي يمكن أن تنجو حتى بعد الطهي. إذا تم ترك الأرز المطبوخ بدرجة حرارة الغرفة لفترة طويلة، فإن هذه البكتيريا يمكن أن تتكاثر وتؤدي إلى التسمم غذائي. البطاطس:

قد يبدو أن البطاطس المسلوقة أو المهروسة آمنة، لكن تركها في درجة حرارة الغرفة يمكن أن يسهم في نمو البكتيريا التي تسبب التسمم الغذائي عند إعادة تسخينها.

قد يبدو أن البطاطس المسلوقة أو المهروسة آمنة، لكن تركها في درجة حرارة الغرفة يمكن أن يسهم في نمو البكتيريا التي تسبب التسمم الغذائي عند إعادة تسخينها. الدجاج:

يحتوي الدجاج على بروتينات قد تتغير بُنيتها الكيميائية عند إعادة تسخينها، مما قد يؤدي إلى مشاكل في الهضم أو حتى التسمم الغذائي.

يحتوي الدجاج على بروتينات قد تتغير بُنيتها الكيميائية عند إعادة تسخينها، مما قد يؤدي إلى مشاكل في الهضم أو حتى التسمم الغذائي. البيض:

البيض أيًا كان مطبوخًا أو مخلوطًا في أطباق أخرى، يمكن أن يصبح مصدرًا محتملًا للبكتيريا عند إعادة تسخينه.

البيض أيًا كان مطبوخًا أو مخلوطًا في أطباق أخرى، يمكن أن يصبح مصدرًا محتملًا للبكتيريا عند إعادة تسخينه. السبانخ والخضروات الورقية:

تحتوي هذه الخضروات على مستويات عالية من النترات التي يمكن أن تتحول إلى نيتريت سامة عند إعادة تسخينها.

كيف نتجنب المخاطر المرتبطة بإعادة تسخين الأطعمة

تجنب هذه المخاطر لا يتطلب سوى بعض الإرشادات البسيطة التي يجب اتباعها للحفاظ على سلامة الطعام:

ابقِ الطعام المطبوخ في الثلاجة إذا لم يتم تناوله فورًا.

سخن الأطعمة حتى تصل إلى درجة حرارة داخلية لا تقل عن 75 درجة مئوية.

استخدم الميكروويف أو الفرن الخاص بالتسخين السريع لتسخين الطعام، وتجنب تسخين الأطعمة بشكل متكرر.

ختامًا، يجب أن نكون أكثر حذرًا عند التعامل مع بعض الأطعمة المألوفة لضمان عدم التعرض لمخاطر صحية غير مرغوب فيها. حياتك وسلامة أفراد عائلتك أمر يستحق الانتباه والتدقيق.