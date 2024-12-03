كوارث وأزمات.. أكثر 3 أبراج نحساً في آخر سنة 2024

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 06:56 صباحاً - الأبراج الأكثر نحساً هذا العام

في حين أن بعض الأبراج قد تتمتع بسنة حافلة بالنجاحات والفرص، نجد أن الأبراج الأخرى قد تواجه حظًا أقل حظًا، وقد تتعرض للكثير من التحديات والكوارث الشخصية. تعالوا نستعرض معاً الأسباب التي جعلت من بعض الأبراج الأكثر نحساً في سنة 2024.

برج الميزان

يعتبر برج الميزان من بين الأبراج التي لم تحظى بحظ جيد هذا العام. إذ واجه مواليد هذا البرج الكثير من التحديات، سواء على الصعيد الشخصي أو المهني. تُعزى بعض هذه الصعوبات إلى تراجع الكواكب المؤثرة في حياتهم مما أدى إلى:

توترات في العلاقات الشخصية والعائلية.

صعوبات في اتخاذ القرارات المالية بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي.

تحديات في بيئة العمل وغياب الفرص الواضحة للنمو.

برج الحوت

لقد شهد برج الحوت أيضًا عامًا مليئًا بالمصاعب. الكثير من الحوتيين شعروا بالضغط والإرهاق نتيجة المشكلات المتعددة التي واجهتهم. هذه بعض الأسباب التي ساهمت في هذا الوضع:

ضغوط عاطفية قوية نتيجة لتحديات في العلاقات الشخصية.

صعوبات في التواصل الفعال مع المحيطين بهم.

تحديات صحية كانت قد تسببت في القلق والضغط الدائم.

برج الجدي

على الرغم من كفاحهم الدائم، لم يتمكن مواليد الجدي من تجنب تأثيرات العام السلبية. كان هنالك العديد من العوامل التي ساهمت في هذا النحس، مثل:

المشاكل المهنية المتعلقة بعدم التقدير اللازم في العمل.

ضغوط مالية لم تكن في الحسبان.

مشكلات شخصية أدت إلى الكثير من الصراعات النفسية.

كيف يمكن التعامل مع سنة صعبة؟

لمن شعروا بالضغوط هذا العام، من المهم التوجه نحو التفكير الإيجابي وتبني بعض أساليب التعامل مع الضغوط والتحديات. يُنصح بمحاولة التواصل المفتوح مع الأحباء، وتخصيص وقت للهوايات والأنشطة التي تساعد في تخفيف التوتر. وأخيراً، الاستفادة من النصائح الفلكية التي تساعد في ترتيب الأولويات ووضع الخطط المناسبة للتغلب على التحديات.